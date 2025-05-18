Схватки за «серебро» в АПЛ и зону еврокубков в Серии А в аналитике Olimpbet

АПЛ. 37-й тур. «Арсенал» – «Ньюкасл». 18 мая, 20:30 (время Астаны) Еще несколько туров назад «Арсенал» претендовал на титул в АПЛ, но теперь существует вероятность того, что «канониры» могут завершить сезон вне пределов призовой тройки и даже зоны Лиги чемпионов.