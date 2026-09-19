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Русская весна

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Армия России нанесла новую серию ударов по объектам военной логистики Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России нанесла новую серию ударов по объектам военной логистики Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России нанесла новую серию ударов по объектам военной логистики Украины. В Одесской области поражён автомобильный пункт пропуска «Старокозачье — Тудора», который использовался для доставки военных грузов из европейских стран.

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