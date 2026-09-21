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ИА Регнум

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Королёв лидирует на выборах губернатора Тверской области

Королёв лидирует на выборах губернатора Тверской области

Врио губернатора Тверской области Виталий Королёв («Единая Россия») набирает 69,69% голосов после обработки более 97% протоколов на выборах главы региона.

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