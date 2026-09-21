Королёв лидирует на выборах губернатора Тверской области

Врио губернатора Тверской области Виталий Королёв («Единая Россия») набирает 69,69% голосов после обработки более 97% протоколов на выборах главы региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Новое пробуждени...
- Астролог Тамара Г...
- ХЛ Экс-замглавы ХМАО...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым