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Коростелев о Большунове: «Все хотят выиграть у него, но чего-то сверхъестественного из этого не стоит делать, это лишь Кубок России. Выиграть на ОИ или ЧМ – другое дело»

– В тот момент, когда вы побеждали в Вершине Теи, выигрывая у сильнейших взрослых лыжников, включая Александра Большунова, тоже отдавали себе отчет в том, что не бог весть какая доблесть победить задавленных нагрузками лидеров? – Нет, конечно.

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