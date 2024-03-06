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Армения совершила политическое вскрытие. Путин и Лукашенко недоумённо переглянулись

Армения совершила политическое вскрытие. Путин и Лукашенко недоумённо переглянулись

Дмитрий Мезенцев, комментируя слова Алена Симоняна, усомнился в том, что Армению могли "тянуть" в Союзное государство29 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республику якобы пытались насильно втянуть в Союзное государство России и Белоруссии.

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