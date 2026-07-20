South Korea spends $158,000 to support North Korean soccer team

South Korea spent 235.29 million won ($158,000) from an inter-Korean cooperation fund to support joint cheering for a North Korean women's soccer club during an Asian tournament in May, the Unification Ministry said Monday.
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