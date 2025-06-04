ИНЦ РАН: жабы-повитухи помогли выявить самую главную причину микроэволюции

Международный коллектив ученых, в который вошли специалисты из Института цитологии РАН (ИНЦ РАН), установил, что изоляция сильнее, чем другие факторы, приводит к расхождению разных видовых линий у животных.
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