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ИНЦ РАН: жабы-повитухи помогли выявить самую главную причину микроэволюции

ИНЦ РАН: жабы-повитухи помогли выявить самую главную причину микроэволюции

Международный коллектив ученых, в который вошли специалисты из Института цитологии РАН (ИНЦ РАН), установил, что изоляция сильнее, чем другие факторы, приводит к расхождению разных видовых линий у животных.

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