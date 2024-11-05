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Вести Севастополь

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Легковушка сбила 17-летнего подростка на Северной стороне Севастополя

По факту аварии с пострадавшим пешеходом сотрудники полиции проводят проверку. По предварительным данным Госавтоинспекции, 4 ноября в 18:29 на трассе «Подъезд к посёлку Кача» 28-летний водитель автомобиля ЗАЗ, произвела наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.

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