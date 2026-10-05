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Владимирские новости

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Качество воздуха ухудшилось во Владимире

Качество воздуха ухудшилось во Владимире

Сервисы оценивают воздух во Владимире от «среднего» до «удовлетворительного», среди загрязнителей — мелкие частицы, угарный газ, диоксид азота, озон и диоксид серы.

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