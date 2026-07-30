БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тень командора: Алексей Чириков открыл Америку, но его мало кто помнит

Тень командора: Алексей Чириков открыл Америку, но его мало кто помнит

Лев КЛЕМЕНТЬЕВ  О начале этой истории «Ритм Евразии» уже рассказывал. 20 июня 1741 года разыгрался один из наиболее острых моментов в истории 2-й Камчатской экспедиции: шторм и густой туман разлучили пакетботы «Святой Пётр» и «Святой Павел» шедшие к неведомому северо-восточному побережью Америки под командованием капитан-командора Витуса Беринга и капитана полковничьего ранга Алексея Чирикова.

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