Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокусе" – глава ФСБ

Глава ФСБ России Бортников на заседании НАК выступил с данным утверждением.Глава ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников во время заседания НАК рассказал о том, что русские спецслужбы установили причастность украинцев к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии