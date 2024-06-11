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Царьград

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Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокусе" – глава ФСБ

Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокусе" – глава ФСБ

Глава ФСБ России Бортников на заседании НАК выступил с данным утверждением.Глава ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников во время заседания НАК рассказал о том, что русские спецслужбы установили причастность украинцев к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле".

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