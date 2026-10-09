1978 год: неудачная динамическая защита для «Леопарда»

В 1970-х годах Германия экспериментировала с динамической защитой танков «Леопард». Масштабные работы проводились на испытательном полигоне Бундесвера в городе Меппен, и рассекречены они были только в апреле 2019 года.
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