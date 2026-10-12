В Туле установили прожиточный минимум на 2027 год

Прожиточный минимум на душу населения составит 20 227 рублей в месяц, для трудоспособных граждан составит 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, для детей — 19 620 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- И В Карелии предлож...
- LD В Туле сбили питб...
- Молодёжь угощала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым