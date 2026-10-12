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Тульские новости

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В Туле установили прожиточный минимум на 2027 год

В Туле установили прожиточный минимум на 2027 год

Прожиточный минимум на душу населения составит 20 227 рублей в месяц, для трудоспособных граждан составит 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, для детей — 19 620 рублей.

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