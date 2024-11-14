Пациенты с болезнями почек пожаловались на перебои с лекарствами

В Башкирии, Дагестане, Санкт-Петербурге, а также Омской, Орловской, Оренбургской и Ленинградской областях возникли проблемы со своевременной выдачей препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями почек (ХБП), которые находятся на диализе, сообщили «Известиям» в региональных отделениях пациентской организации «Нефро-Лига».