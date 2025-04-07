Названа причина скандала с секретным чатом Белого дома

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц добавил в закрытый чат в Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности (СНБ) США Брайана Хьюза.
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