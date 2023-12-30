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Минобороны сообщило о нейтрализации 32 беспилотников над несколькими регионами РФ

Минобороны сообщило о нейтрализации 32 беспилотников над несколькими регионами РФ

В течение ночи 30 декабря силами противовоздушной обороны (ПВО) были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ.

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