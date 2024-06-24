Легендарная советская теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева ушла из жизни

Она скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни Как сообщила жена внука Дмитриевой, пловчиха Станислава Комарова, Анна Дмитриева боролась с недугом до последнего, оставаясь при этом позитивной и жизнерадостной.
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