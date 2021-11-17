«В таком конфликте Турция всегда будет рядом с Азербайджаном» - турецкий министр обороны о новой фазе армяно-азербайджанского конфликта

В Баку провели консультации с турецкой стороной по поводу событий на границах с Арменией. В то же время председатель армянского правительства Никол Пашинян провёл телефонный разговор с российским президентом.
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