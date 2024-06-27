Кто недоедает в Казахстане

Бедный казахстанец может позволить себе только 113 граммов мяса в день, передает LS. В I квартале этого года один житель страны из 10% наиболее обеспеченного населения съедал в среднем 39 кг хлебопродуктов и круп.
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