Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военный обозреватель Подоляка назвал последний бастион ВСУ в Курской области

Военный обозреватель Подоляка назвал последний бастион ВСУ в Курской области

«В курской операции ВСУ точку поставит взятие Горналя, монастыря и Олешни», — отметил блогер. Эксперт подчеркнул: освобождение этих территорий будет означать завершение зачистки области от украинских формирований.

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