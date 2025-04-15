Военный обозреватель Подоляка назвал последний бастион ВСУ в Курской области

«В курской операции ВСУ точку поставит взятие Горналя, монастыря и Олешни», — отметил блогер. Эксперт подчеркнул: освобождение этих территорий будет означать завершение зачистки области от украинских формирований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии