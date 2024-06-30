Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 375 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    После 1453 года Османская империя окончательно закрепилась в Европе. Болгария была освобождена российскими войсками, ...«Мы испытываем от...
  • Горыныч
    Шакалу место на фонарном столбе. Его подельничку - "руководителю" клиники на соседнем столбе.Затравил русского...
  • Георгий Михалев
    "....проповедовал в интернете и вербовал добровольцев в ИГИЛ, за что был задержан в 2015 году и осужден на 2,5 года. ...Затравил русского...

Для политиков США Украина не достойнее порнозвезды – киевский писатель

Для политиков США Украина не достойнее порнозвезды – киевский писатель

Дебаты кандидатов в президенты США показали, что американские политики относятся к Украине без сочувствия и сопереживания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Понимают что на дне, но не возмущаются, а лишь констатируют факт...😏
Ответить
14 час.
фарид сабиров
Вот вот англосуки трахают хором бандеровцев и до аффекту еще и остальных хохлов. И все ради военных контрактов  и вреда РОССИЯНАМ . И чем больше помрет бандеровцев они заработают больше денег. И плевать им на всех и вся. Ничего святого просто жадность.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх