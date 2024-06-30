Для политиков США Украина не достойнее порнозвезды – укро-писатель

фарид сабиров

Вот вот англосуки трахают хором бандеровцев и до аффекту еще и остальных хохлов. И все ради военных контрактов и вреда РОССИЯНАМ . И чем больше помрет бандеровцев они заработают больше денег. И плевать им на всех и вся. Ничего святого просто жадность.