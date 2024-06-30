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Для политиков США Украина не достойнее порнозвезды – укро-писатель

Для политиков США Украина не достойнее порнозвезды – укро-писатель

Дебаты кандидатов в президенты США показали, что американские политики относятся к Украине без сочувствия и сопереживания.

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Комментарии
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Надежда
Понимают что на дне, но не возмущаются, а лишь констатируют факт...😏
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1 д.
фарид сабиров
Вот вот англосуки трахают хором бандеровцев и до аффекту еще и остальных хохлов. И все ради военных контрактов  и вреда РОССИЯНАМ . И чем больше помрет бандеровцев они заработают больше денег. И плевать им на всех и вся. Ничего святого просто жадность.
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1 д.

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