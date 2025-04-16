​Закон об иноагентах: что дозволено Юпитеру, не позволено Быку

В Евросоюзе новый финансовый скандал. Как пишут французская Le Point и австрийская Kronen Zeitung, в то время как Еврокомиссия пытается предотвратить финансовый ущерб от введенных тарифов США, она же почти бесконтрольно выдала 7,4 млрд.