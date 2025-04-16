​Закон об иноагентах: что дозволено Юпитеру, не позволено Быку

В Евросоюзе новый финансовый скандал. Как пишут французская Le Point и австрийская Kronen Zeitung, в то время как Еврокомиссия пытается предотвратить финансовый ущерб от введенных тарифов США, она же почти бесконтрольно выдала 7,4 млрд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии