Утро богатых и успешных людей начинается не так как вы думали: возьмите и себе эту привычку, чтобы добиться успеха Ольга БезродняяТе, кто создал успешный бизнес и преуспел в нем, часто имеют схожие утренние привычки, которые становятся основой их достижений.