Не по Смородину акватория: в Ярославщине не нашлось "своего" Катанандова?

Экс-депутат Карелии, некогда входивший в топ самых богатых людей республики Вячеслав Смородин с размахом осваивает просторы Ярославской области - он потребовал выделить его грузовому порту часть акватории Горьковского водохранилища без торгов, а победителя соответствующего тендера оставить с носом.