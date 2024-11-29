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Царьград

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Студенты украли 8 миллионов у участника СВО через банковское приложение

Студенты украли 8 миллионов у участника СВО через банковское приложение

Трое казанских студентов попались на краже восьми миллионов рублей со счёта участника СВО. Они использовали доступ к банковскому приложению, а деньги потратили на ставки и отдых.

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Комментарии
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Амара Карпова
УБЛЮДКИ💩🤬пусть посадят этих недолюдей🤮
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20 час.

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