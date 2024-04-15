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25 актеров, которые одинаково хорошо играют роли и злодеев, и героев

25 актеров, которые одинаково хорошо играют роли и злодеев, и героев

Актеры, по большей части, всю жизнь остаются заложниками своего амплуа: красавцы играют благородных героев, мрачные качки — негодяев… Но бывают артисты, которым низость и благородство на экране удаются одинаково хорошо.

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