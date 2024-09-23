Оригинально.В начале 1990-х годов голкипер Артур Ирбе имел большую славу в Советском Союзе. Разумеется, популярность уроженца Риги не сравнится с любовью болельщиков к другому выдающемуся стражу ворот из СССР — Владиславу Третьяку.
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