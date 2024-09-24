В торговых точках и общепитах появится возможность «оплаты лицом»

В РФ появится возможность "оплаты лицом" в торговых точках и общепитах. Функционал уже реализован на базе Единой биометрической системы и системы межбанковского взаимодействия Национальной Системы Платежных Карт, передаёт ТАСС.
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