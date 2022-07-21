Пресс-секретарь Путина Песков заверил, что президент «не закрывает дверь» для переговоров с Украиной

О таких намерениях не говорил и глава МИД Лавров, сказал представитель КремляПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров никогда не говорили о закрытии двери для мирных переговоров с Украиной, возможности для диалога Москвы и Киева есть.