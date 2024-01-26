ЮРИЙ МАСАЛОВ Не так давно в городе Баймаке в Башкортостане снова попробовали на зуб российское общество провокаторы из Литвы, Украины и США.
ИДУТ "БАРАНЫ", СТУЧАТ В БАРАБАНЫ...
Комментарии
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Sergiy Che
Баранам нужно в ж... забивать их барабаны на самом начальном этапе - пока не распоясались, а то будет как в Чечне времен катастройки - сперва там тож были тёмные нацики и ваххабиты заезжие в глухих аулах и заштатных городишках, а потом цельного хенерала ВВС из Приебалтики прислали прям в столичный Грозный и пошла кровавая пляска на столько лет!....
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20 час.
Генрих
Вопрос только один... С какого хрена там МАЛО дали выглядку, на котором уже нет места для клейма..."Гнойный подпиндос"???
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19 час.
Евгений Сорокин
В моё время была КОНТОРА, которая все такие вопросы решала быстро и радикально. ФСБ - это уже не то... А жаль.
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18 час.
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