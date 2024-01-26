ИДУТ "БАРАНЫ", СТУЧАТ В БАРАБАНЫ...

Sergiy Che

Баранам нужно в ж... забивать их барабаны на самом начальном этапе - пока не распоясались, а то будет как в Чечне времен катастройки - сперва там тож были тёмные нацики и ваххабиты заезжие в глухих аулах и заштатных городишках, а потом цельного хенерала ВВС из Приебалтики прислали прям в столичный Грозный и пошла кровавая пляска на столько лет!....