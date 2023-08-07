Реестр сказок, танцев и ремесел создадут в России

В России будет создант федеральный реестр сказок, танцев и ремесел, сообщает PRIMPRESS. В кабмине отметили, что создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение и использование нематериального этнокультурного достояния.
В России будет создант федеральный реестр сказок, танцев и ремесел, сообщает PRIMPRESS. В кабмине отметили, что создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение и использование нематериального этнокультурного достояния.
Свежие комментарии