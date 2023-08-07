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Реестр сказок, танцев и ремесел создадут в России

Реестр сказок, танцев и ремесел создадут в России

В России будет создант федеральный реестр сказок, танцев и ремесел, сообщает PRIMPRESS. В кабмине отметили, что создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение и использование нематериального этнокультурного достояния.

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