Ан-124 "Руслан" подключились к переброске миротворцев из Казахстана

В субботу Минобороны РФ сообщило, что первые два тяжелых военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" ВКС России доставили из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский" наших военнослужащих из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.