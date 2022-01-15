Российская газета

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Ан-124 "Руслан" подключились к переброске миротворцев из Казахстана

В субботу Минобороны РФ сообщило, что первые два тяжелых военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" ВКС России доставили из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский" наших военнослужащих из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

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