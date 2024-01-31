Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 105 подписчиков

Когда невозможное становится неизбежным

Когда невозможное становится неизбежным

Дональд Трамп сделал, на мой взгляд, едва ли не самое громкое заявление за всю свою политическую карьеру: «Атака 9/11 дело рук США! Они 4 года закрывали мне рот, но теперь я говорю постоянно, не было никакой атаки на WTC (башни-близнецы), не было той атаки как нам её показали и что в этом замешаны другие страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх