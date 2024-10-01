Аналитик Калманович: прогнозы о долларе по 150 рублей носят спекулятивный характер

Сейчас в этом нет необходимости Оценки идеального для экономики России курса в рамках 150-160 рублей за доллар весьма сомнительны - вряд ли это целесообразно и необходимо в настоящий момент, сообщил в интервью агентству «Прайм» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.