Аналитик Калманович: прогнозы о долларе по 150 рублей носят спекулятивный характер

Сейчас в этом нет необходимости Оценки идеального для экономики России курса в рамках 150-160 рублей за доллар весьма сомнительны - вряд ли это целесообразно и необходимо в настоящий момент, сообщил в интервью агентству «Прайм» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
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