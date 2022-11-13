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Сычевой забил 12-й гол в РПЛ и догнал Малкома в списке бомбардиров, у Промеса – 14 мячей

Владимир Сычевой делит 2-е место в списке бомбардиров Мир РПЛ с Малкомом. Нападающий «Оренбурга» открыл счет в матче 17-го тура Мир РПЛ против «Краснодара» (1:0, первый тайм) на 2-й минуте.

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