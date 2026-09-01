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Царьград

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Китайские геологи нашли крупное месторождение меди и золота

Китайские геологи нашли крупное месторождение меди и золота

Геологи КНР в провинции Аньхой открыли значительное месторождение купроаурида. Рудное тело длиной 1,2 км и шириной 1,1 км содержит более 200 тонн золота и миллионы тонн меди, способные создать новую ресурсную базу.

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