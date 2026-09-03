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Вице-президент «Лиги Ставок»: «Шанхай Дрэгонс» – новый клуб. Для нас это возможность выстраивать коммуникацию с молодой аудиторией»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами прокомментировал подписание соглашение с «Шанхай Дрэгонс».

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