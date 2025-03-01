Медведев: Лидер "свободного мира" — Владимир Путин

Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин является лидером "свободного мира". Это утверждение прозвучало после перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, что привело к отмене сделки по редкоземельным металлам.