Медведев: Лидер "свободного мира" — Владимир Путин

Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин является лидером "свободного мира". Это утверждение прозвучало после перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, что привело к отмене сделки по редкоземельным металлам.
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