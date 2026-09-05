Формула "Россия нам должна" больше работать не будет. Где просчитался Пашинян?

Армения вновь пытается навести мосты с Россией после всего того, что она сказала и сделала за последние годы.
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Метро построить? А почему бы и нет? За счет доходов ГД, СФ, АП и ВВП. Только их.
3,8 миллиарда долларов переводится из России в Армению ежегодно. Может быть пора закрыть это окошко? Годиков на несколько.