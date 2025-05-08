Космонавты с МКС поздравили россиян с 80-летием Победы в ВОВ

Летчик-космонавт, Герой России Сергей Рыжиков, а также еще двое космонавтов из РФ Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, которые на данный момент находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).