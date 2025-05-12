Беглов и Бельский поздравил жителей Луганской Народной Республики с 11-й годовщиной образования ЛНР и Днем Республики

Жителям пожелали благополучия, уверенности в своих силах и успехов в служении России и родной земле Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на имя главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника поздравление по случаю 11-й годовщины образования ЛНР и Дня Республики.