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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Ну, выпускайте уже Кракена пятницу, хотя и Кракена можно, все ж таки сегодня его

Ну, выпускайте уже Кракена пятницу, хотя и Кракена можно, все ж таки сегодня его день 🦑 Интересно, что с Днем Кракена 11 октября совпали День мифов и легенд и День домов с привидениями.

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