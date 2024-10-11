Ну, выпускайте уже Кракена пятницу, хотя и Кракена можно, все ж таки сегодня его день 🦑 Интересно, что с Днем Кракена 11 октября совпали День мифов и легенд и День домов с привидениями.
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Ну, выпускайте уже Кракена пятницу, хотя и Кракена можно, все ж таки сегодня его день 🦑 Интересно, что с Днем Кракена 11 октября совпали День мифов и легенд и День домов с привидениями.