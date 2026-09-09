Певец Юрий Лоза объяснил теорию плоской Земли, сравнив планету с велосипедом

Певец Юрий Лоза вновь выразил сомнение в общепринятой теории о том, что Земля вращается вокруг Солнца.
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