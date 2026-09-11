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Аргументы и Факты

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Врач Онищенко назвал главный способ защититься от ОРВИ осенью

Врач Онищенко назвал главный способ защититься от ОРВИ осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости ОРВИ в России ожидается к середине сентября.

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