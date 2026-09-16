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Татар-информ

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В Казани пройдет большой субботник на берегу озера Изумрудное

В Казани пройдет большой субботник на берегу озера Изумрудное

Большой субботник проекта «Вода России» пройдет 26 сентября в Казани на берегу озера Изумрудное в поселке Карьер.

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