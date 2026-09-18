МЧС: пожар на кровле дома рядом с журфаком СПбГУ в Петербурге локализован

Пожар на кровле здания на 1-й линии Васильевского острова рядом с журфаком СПбГУ в Санкт-Петербурге локализован.
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