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Держит цену: нефть остается стабильной на фоне оценки инвесторами данных о спросе и ставках в США

Держит цену: нефть остается стабильной на фоне оценки инвесторами данных о спросе и ставках в США

Держит цену: нефть остается стабильной на фоне оценки инвесторами данных о спросе и ставках в США Татьяна АрестоваЦены на нефть оставались стабильными 24 мая.

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