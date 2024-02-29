Опубликованы кадры уничтожения 250 военных ВСУ вакуумной бомбой

РИАМО - 1 мар. Российские силы уничтожили до 250 военнослужащих ВСУ ударом объемно-детонирующей бомбой весом в полторы тонны по промзоне на луганском направлении, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-каналы.
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