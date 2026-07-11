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Татар-информ

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Трамп предупредил о тысячах ракет, которые атакуют Иран в случае покушения

Трамп предупредил о тысячах ракет, которые атакуют Иран в случае покушения

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: www.whitehouse.gov Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о тысячах ракет, которые будут запущены по Ирану, если власти исламской республики организуют покушение на него.

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