Трамп предупредил о тысячах ракет, которые атакуют Иран в случае покушения

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: www.whitehouse.gov Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о тысячах ракет, которые будут запущены по Ирану, если власти исламской республики организуют покушение на него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии